Президент Ильхам Алиев поздравил президента Швейцарии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер по случаю национального праздника страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для развития азербайджано-швейцарских отношений в русле дружбы и продолжения нашего плодотворного сотрудничества.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.
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