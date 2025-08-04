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Николь Шерзингер: «Публика в Баку всегда невероятно теплая, открытая» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:07 - Сегодня
Николь Шерзингер: «Публика в Баку всегда невероятно теплая, открытая» - ВИДЕО

Американская поп/R&B-певица, экс-вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер дала интервью Sea Breeze Magazine, в котором рассказала о своих впечатлениях, связанных со столицей Азербайджана, участием в DREAM FEST и не только.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какое-то азербайджанское национальное блюдо, ради которого ей бы захотелось вернуться в Баку, мировая звезда отметила следующее: «Признаться, я не запомнила названий, но помню точно: на after-party в прошлом году я перепробовала столько всего - местные закуски, традиционные блюда... И все было восхитительно. Особенно врезались в память удивительно свежие овощи – помидоры, огурцы и крошечные яблочки с кисло-сладким вкусом, которые подают с солью и перцем. Для меня важно, чтобы за каждым вкусом стояла история, и в Баку я это почувствовала».

По словам Николь Шерзингер, публика в Баку всегда невероятно теплая, открытая, заряженная: «Но в прошлом году, на DREAM FEST, я почувствовала нечто особенное. Я смотрела в зал, на море сияющих лиц, и вдруг очень ясно осознала: вот почему я выхожу на сцену. Вот ради чего все это. Атмосфера в Sea Breeze была по-настоящему волшебной».

Рассказывая об EMIN’е, Н.Шерзингер отмечает, что они подружились сразу: «Много смеялись вместе и очень быстро поняли, что наши голоса звучат в дуэте удивительно органично - как в студии, так и на сцене. И в этом, конечно, большая заслуга нашего общего друга Дэвида Фостера. Он один из лучших продюсеров и аранжировщиков в мире. Я очень благодарна ему за то, что именно он познакомил нас на DREAM FEST. Как, впрочем, и многих других международных артистов».

Ниже для просмотра представлено совместное выступление EMIN’а и Николь Шерзингер на международном музыкальном фестивале DREAM FEST 2024 в рамках творческого вечера 16-кратного обладателя премии «Грэмми», канадского певца и клавишника, одного из самых успешных продюсеров в истории популярной музыки Дэвида Фостера.

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