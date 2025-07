От возвращения на сцену Айсель Теймурзаде до концерта рэпера Tyga: Топ-моменты DREAM FEST 2025 - ФОТО - ВИДЕО

26 июля в Sea Breeze с грандиозным размахом завершился международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025 - масштабное летнее событие, которое провели Мурад Дадашов и Усния Магеррамова, собравшее на берегу Каспия артистов мировой сцены, многотысячную аудиторию и море эмоций.

В течение четырех дней DREAM FEST стал местом, где музыка встречалась с шоу, где звучали любимые хиты и происходили неожиданные моменты, которые зрители точно не забудут. 1news.az собрал всё самое яркое, о чём говорили, пели и снимали Instagram Stories, в нашем обзоре главных моментов фестиваля.

БИРЮЗОВАЯ КОВРОВАЯ ДОРОЖКА

Как и на всех крупных музыкальных событиях, DREAM FEST 2025 не обошёлся без ковровой дорожки - в этом году она была бирюзовой, символизируя волны Каспия и создавая выразительный фон для модных появлений. Особенно приятно, что многие азербайджанские артисты, а также и американская поп/R&B-певица Николь Шерзингер, выбрали наряды локальных брендов, тем самым поддержав отечественных дизайнеров и подчеркнув, что мода и стиль - неотъемлемая часть культурного кода фестиваля.

EMIN - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ХЕДЛАЙНЕРОВ DREAM FEST 2025

Уже в первый день фестиваля DREAM FEST 2025 зрителей ждал неожиданный поворот - у одного из главных хедлайнеров, EMIN’а, сел голос. Об этом сам артист рассказал в Instagram, отметив, что всегда поёт исключительно вживую и не готов прибегать к фонограмме даже в таких ситуациях. Несмотря на охрипший голос и рекомендации поберечься, EMIN всё же вышел на сцену - и подарил публике настоящее живое выступление.

Причём его участие в фестивале не ограничилось одним вечером: EMIN стал единственным исполнителем, который выходил на сцену все четыре дня. Каждый из его сетов напоминал полноценный сольный концерт с тщательно выстроенной песенной программой и живым звуком. В программе звучали хиты разных лет - от «Сбежим в Баку» до премьерного трека «Любимая» (дуэт с Jah Khalib), вызывая у публики восторг и благодарность за преданность слушателю и сцене.

НИКОЛЬ ШЕРЗИНГЕР ВНОВЬ НА СЦЕНЕ DREAM FEST

Николь Шерзингер - одна из тех артисток, чьё появление вызывает настоящий восторг у публики. Её возвращение на сцену DREAM FEST стало не просто исполнением обещания, данного год назад, а настоящим подарком для зрителей. Тогда, в 2024-м, она заверила: «Я обязательно вернусь» - и сдержала слово. В этом году Николь представила яркий концертный сет, в котором органично соединились сольные композиции и всемирно известные хиты группы The Pussycat Dolls. Артистка впечатлила не только вокалом и танцами, но и энергией, с которой вышла к зрителям. Н.Шерзингер легко завела зал и сразу же установила контакт с публикой, её выступление стало одним из самых ярких и запоминающихся моментов фестиваля.

АЙГЮН КЯЗИМОВА И НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Отдельной энергией гостей DREAM FEST 2025 зарядило выступление дивы азербайджанского шоу-бизнеса, народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой. Её четыре суперхита – «Abrakadabra», «S.O.S.», «Qorxuram» и «Bilmək olmaz» - зал пел хором, не упуская ни одной строчки. Публика не просто любит Айгюн, она обожает её и эта особая связь с поклонниками, проверенная годами, вновь напомнила всем, почему Айгюн Кязимова остаётся настоящей иконой современной азербайджанской поп-музыки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ АЙСЕЛЬ ТЕЙМУРАЗАДЕ

Представительница Азербайджана на «Евровидении-2009» Айсель Теймурзаде вернулась на большую сцену после долгого творческого перерыва, связанного с семьёй и рождением троих детей. Певица появилась на открытии DREAM FEST 2025, где представила новую песню «Alov və buz» и исполнила легендарную «Always», принесшую ей с Арашем в свое время третье место на международном песенном конкурсе «Евровидение 2009». Невероятно тёплый приём на сцене дополнился всплеском интереса в соцсетях - ролики с дорожки и выступления А.Теймурзаде на момент написания статьи набрали почти 2 и более 1,6 млн просмотров соответвенно. Подчеркнем, что настолько яркого и ожидаемого кэмбека в истории азербайджанского шоу-бизнеса ещё не было.

LA-LA-LA-LA-LA-LA, LIKE CLEOPATRA

Мегахит Efendi «Cleopatra», впервые представленный в 2020 году как конкурсная заявка Азербайджана на отменённом из-за пандемии «Евровидении», переживает второе рождение. В текущем году песня стала трендом в TikTok и всё активнее набирает обороты на стримингах по всему миру. Несмотря на то, что «Cleopatra» так и не вышла на евровидийную сцену как конкурсный трек, она стала одной из самых запоминающихся и узнаваемых песен последнего десятилетия в истории международного конкурса – прозвучал трек и на главной сцене DREAM FEST в Баку, где звезда «Евровидения 2021» вызвала шквал эмоций у зрителей.

«GET WILD» - САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ И ЗРЕЛИЩНЫЙ НОМЕР DREAM FEST 2025

Яркий путь певицы Sevanna начался именно на прошлогоднем DREAM FEST - тогда её дебют с треком «Hello from Baku» и усыпанном стразами самолётом на сцене произвёл настоящий фурор. В этом году она подняла планку ещё выше: номер на песню «Get Wild» с 30 танцорами стал настоящим шоу со специально созданными декорациями и авторским видеоконтентом, в создании которого участвовали 55 человек под руководством режиссёра Ранара Мусаева. Именно этот номер эффектно закрыл первый день фестиваля и настолько понравился публике, что прозвучал на бис в финале фестиваля.

ТРИБЬЮТ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ МУСЛИМА МАГОМАЕВА

Второй день DREAM FEST 2025 стал настоящим музыкальным посвящением Муслиму Магомаеву - зрители услышали его легендарные песни в новом прочтении от звёзд эстрады. Кульминацией вечера стала «Синяя вечность», которую исполнили народные артисты Азербайджана EMIN, Эльчин Азизов и итальянский оперный певец Алессандро Сафина - трогательно, сдержанно, сильно. Именно этот момент стал главным - память о великом артисте была почтена с глубоким уважением и любовью. В трибьюте также приняли участие Айсель Теймурзаде, Эмилия Ягубова, Анар Агаев, Роза Зергерли, Нигяр Джамал, Тунзаля Агаева, Насиба Абдуллаева, Фаррух Закиров и другие артисты.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ BLUE

Главной особенностью международного фестиваля этого года стали не просто выступления, а полноценные сольные концерты мировых звёзд. Одним из самых ярких - долгожданное шоу легендарного британского бой-бенда Blue, участники которого с первых секунд взрыва оваций вернули зрителей в золотую эру поп-музыки. Особенно трогательно прозвучала «Sorry Seems to Be the Hardest Word», когда тысячи голосов гостей DREAM FEST слились в едином хоре с участниками группы.

ЗВЕЗДЫ 80-Х и 90-Х НА DREAM FEST 2025

Третий день DREAM FEST 2025 стал настоящим праздником для всех поколений - фестиваль вновь доказал, что музыка объединяет вне времени. Впервые в истории DREAM FEST на сцене Sea Breeze прошёл Super Star Day, превратив побережье в эпицентр танцевальной ностальгии. Хедлайнеры вечера - Sandra, Haddaway, In-Grid, Ottawan, Aqua, Kosheen, No Mercy, Secret Service и Kevin McCoy (ex Bad Boys Blue) - исполнили золотые хиты 80-х и 90-х, вызывая бурю эмоций как у тех, кто когда-то вырос под эти песни, так и у молодого поколения, открывающего для себя настоящую поп-классику. Подчеркнем, что именно в этом особая сила DREAM FEST: здесь публика одинаково горячо встречает и артистов мировых чартов, таких как Tyga, о котором расскажем далее, и тех, чьи песни давно стали культурным кодом нескольких десятилетий.

«SARI GƏLİN» В ИСПОЛНЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕВИЦЫ IN-GRID

DREAM FEST 2025 доказал, что фестиваль объединяет артистов и зрителей самых разных поколений, культур и музыкальных вкусов. Ярким тому подтверждением стало выступление итальянской певицы In-Grid, ставшей настоящим украшением Super Star Day. Артистка не только исполнила свои знаковые хиты, но и преподнесла особенный сюрприз азербайджанской публике - трогательное исполнение народной песни «Sarı gəlin». «Это подарок для всех вас!» - сказала со сцены In-Grid, сорвав бурные аплодисменты.

КОНЦЕРТ АМЕРИКАНСКОГО РЭПЕРА TYGA

Главным событием завершающего дня фестиваля стало первое в истории выступление в Азербайджане одного из самых востребованных рэперов мира - Tyga. Артист, чьи треки регулярно занимают топовые позиции в мировых чартах и собирают сотни миллионов прослушиваний, устроил настоящий фурор на сцене. С первых секунд выхода Tyga захватил внимание публики - зрители подпевали, снимали видео и не могли усидеть на месте. Подчеркнем, что приезд артиста такого уровня в Баку - это событие само по себе. И Tyga не подвёл: он подтвердил свой статус одного из самых ярких представителей мировой рэп-сцены. Его появление на фестивальной сцене стало кульминацией DREAM FEST 2025 и настоящим подарком для всех поклонников рэп-музыки.

ШОУ ДРОНОВ

Фестивальные вечера украшало по-настоящему впечатляющее зрелище - масштабное шоу дронов, в котором 500 беспилотников «рисовали» в небе яркие образы: карту Азербайджана, символику DREAM FEST и знаковые объекты, расположенные на территории Sea Breeze. Подобное по масштабу и технологичности шоу дронов состоялось в Азербайджане впервые, став эффектной финальной точкой каждого фестивального дня и настоящим подарком для зрителей.

Фестиваль DREAM FEST 2025 завершился с размахом, но, как отметил EMIN, всё только начинается - в планах масштабное развитие фестиваля за пределами Азербайджана, в том числе в Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Уже сейчас DREAM FEST стал важным культурным событием не только для зрителей и артистов, но и для имиджа страны - об этом 1news.az расскажет подробнее в отдельном материале.

