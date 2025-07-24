Николь Шерзингер учит азербайджанский язык - ФОТО - ВИДЕО

23 июля в Sea Breeze состоялось долгожданное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который продлится четыре дня и завершится 26 июля.

Одной из звездных гостей фестиваля стала американская поп/R&B-певица, экс-вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер – напомним, что это ее второе участие в DREAM FEST, впервые на фестивальной сцене певица появилась в 2024 году, приняв участие в творческом вечере 16-кратного обладателя премии «Грэмми», канадского певца и клавишника, одного из самых успешных продюсеров в истории популярной музыки Дэвида Фостера.

Как и в прошлом году, так и сейчас для выхода на ковровую дорожку музыкального фестиваля Николь Шерзингер выбрала наряд от всемирно известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила – примечательно, что над образом певицы (волосы и макияж) работал стилист Эльнур Гасанов, сотрудничающий с топовыми артистами азербайджанского шоу-бизнеса.

На открытии фестиваля DREAM FEST 2025 звезда мирового шоу-бизнеса выступила с концертным блоком, в который вошли ее главные хиты, часть из которых была исполнена еще во времена участия в группе The Pussycat Dolls – «Buttons», «When I grow up», «Don’t Cha» и т.д.

Общаясь с публикой, Николь Шерзингер заявила, что в этот свой приезд в Баку выучила фразу на азербайджанском языке – этой фразой оказалась «çox sağ ol» (большое спасибо).

«Хочу быть уверенной, что ничего не перепутаю», - заявила, обращаясь к гостям фестиваля со сцены, Николь Шерзингер, произнеся фразу «çox sağ ol».

Мировая звезда особо подчеркнула, что рада вновь быть в столице Азербайджана, отметив следующее: «Хочу поблагодарить моего дорогого друга Эмина за то, что пригласил меня снова, поаплодируйте ему. Я так счастлива! Мне здесь очень нравится, я бывала в Баку много раз и рада вернуться сюда».

Отметим, что организатор фестиваля, бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов также поделился на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеокадрами с Николь Шерзингер, снятыми на открытии фестиваля DREAM FEST 2025, отметив в комментарии, что «не может поверить в это».

Читайте по теме:

В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025

Эмин Агаларов с супругой Аленой Гавриловой и членами семьи на открытии DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

16-кратный обладатель «Грэмми» дал грандиозный концерт в Баку с участием EMIN, Николь Шерзингер, Ани Лорак и других звезд - ФОТО

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда Николь Шерзингер и не только - ФОТО