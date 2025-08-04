Будущие журналисты сдали экзамен

Для абитуриентов, желающих поступить на специальность "журналистика" на степень бакалавра в высших учебных заведениях, был проведен экзамен на определение способностей.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что в этом этапе приняли участие абитуриенты, которые сдали тестовый экзамен по III группе специальностей, выполнили условия конкурса и зарегистрировались на сайте, заполнив анкету для поступления на специальность «журналистика».

Экзамен был организован в Баку в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ и в региональных отделениях, расположенных в Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване и Хачмазе.

Предполагалось, что в экзамене примут участие 1071 абитуриент. Экзамен начался во всех зданиях в 10:00 и продолжался 2 часа 30 минут.

В корпусе электронных экзаменов ГЭЦ за несколько минут до начала экзамена сотрудники Центра, депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде, представители Совета прессы и СМИ выбрали 3 темы из более чем 250 предложенных, и они были переданы в экзаменационные центры посредством видеосвязи. Абитуриенты написали эссе по одной из предложенных тем.

Результаты экзамена будут объявлены в течение 4–5 дней после завершения проверки письменных работ.