Тяжелое ДТП в Губе: машина съехала с моста в реку

На дороге Губа - Хыналыг легковой автомобиль съехал с моста и упал в реку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, транспортное средство марки «Toyota Corolla» с государственным номером 90-KE-880, которым управлял 61-летний житель Шекинского района Сардар Аббасов, потеряло управление и врезалось в перила моста. От силы удара машина пробила ограждение и упала в реку.

В результате пассажиры автомобиля, Сабухи Аббасов и Вусаля Раджабова, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу города Губа. T

ƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщило, что их состояние оценивается как средней тяжести: «В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на территории Губинского района, два человека (мужчина и женщина) были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Губинской центральной районной больницы.

У женщины, 1976 года рождения, диагностированы компрессионный перелом позвонка, переломы нескольких правых ребер и тупая травма грудной клетки. У мужчины, 1996 года рождения, диагностированы переломы поясничных позвонков, левых ребер и левой лопатки.

После оказания необходимой медицинской помощи оба пострадавших были переведены в отделение травматологии. Их состояние оценивается как средней тяжести».