Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Эльчина Эфендиева

Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной народного писателя Эльчина Эфендиева.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В тексте говорится:

«Культурную общественность Азербайджана постигла тяжелая утрата. 3 августа 2025 года на 83-м году жизни скончался видный представитель современной азербайджанской литературы, Народный писатель, известный драматург, критик и литературовед, общественно-политический деятель, доктор филологических наук, профессор Эльчин Ильяс оглу Эфендиев.

Эльчин Эфендиев родился 13 мая 1943 года в городе Баку. После окончания средней школы он в 1960–1965 годах получал высшее образование на филологическом факультете Азербайджанского государственного университета, в 1965–1969 годах учился в аспирантуре Института языка и литературы имени Низами Академии наук Азербайджана.

Начав трудовую деятельность научным сотрудником в Институте литературы имени Низами Академии наук Азербайджана, Эльчин Эфендиев работал там в 1969-1975 годах. В 1975-1987 годах он был секретарем правления Союза писателей Азербайджана, а в 1987-1993 годах – председателем президиума Общества по культурным связям с соотечественниками, проживающими за рубежом – Общества «Вэтэн». В 1993-2018 годах Эльчин Эфендиев занимал должность заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.

Одна из ярких личностей современной азербайджанской литературы, писатель Эльчин Эфендиев на протяжении всей деятельности демонстрировал приверженность традициям поколения шестидесятников и сыграл важную роль в обогащении национальной художественной мысли. С самого начала литературного творчества он поэтической силой своих произведений, наполненных нравственными исканиями, завоевал глубокую симпатию широкой читательской массы. Эти произведения, отличающиеся глубиной реалистического психологического анализа и разнообразием художественно-эстетических средств выражения, являются ценными образцами азербайджанской прозы.

Активный участник формирования нового этапа в нашей литературе, мастер в своих романах, повестях, рассказах и пьесах, посвященных нашему далекому и недавнему историческому прошлому, особое внимание уделял пропаганде духовно-нравственных ценностей азербайджанского народа. Фильмы по сценариям Эльчина имели успешную экранную жизнь и вошли в золотой фонд азербайджанской кинематографии.

Как критик и литературовед, Эльчин Эфендиев внес весомый вклад в развитие литературной среды своими ценными научно-теоретическими трудами, посвященными классическому наследию и современному литературному процессу, портретными очерками на актуальные темы.

Произведения писателя переведены на многие иностранные языки, поставлены на сценах различных театров, что снискало автору славу. Его выступления на престижных международных конференциях были встречены с интересом научной и литературной общественностью.

Эльчин Эфендиев всегда принимал активное участие в общественно-политической и культурной жизни нашей страны. Его заслуги в углублении связей наших соотечественников, проживающих за рубежом, с исторической Родиной являются наглядным свидетельством его преданности идеологии азербайджанства. На протяжении многих лет Эльчин Эфендиев осуществлял заслуживающую одобрения деятельность на посту заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики.

Заслуги Эльчина Эфендиева всегда получали высокую оценку. Он был удостоен высших государственных наград Азербайджанской Республики – орденов «Истиглал» (2003), «Шараф» (2013), «Шохрат» (2018) и «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики» (2023).

Светлая память о выдающемся писателе и ученом, известном общественно-политическом деятеле, искреннем и скромном человеке Эльчине Ильяс оглу Эфендиеве навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!

Ильхам Алиев

Мехрибан Алиева

Али Асадов

Сахиба Гафарова

Самир Нуриев

Эльдар Азизов

Фарах Алиева

Адиль Керимли

Полад Бюльбюльоглу

Иса Габиббейли

Анар Рзаев

Нариман Гасанзаде

Кямал Абдуллаев

Чингиз Абдуллаев

Гаджи Исмаилов».