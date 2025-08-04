За полгода уволен 21 директор школы в Азербайджане

В январе - июле 2025 года в общей сложности в 1137 учебных заведениях были проведены проверки по различным направлениям.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

По результатам проверок, в отношении руководителей общеобразовательных учреждений в 383 случаях были применены меры дисциплинарного взыскания, а трудовые договоры с 21 руководителем были расторгнуты.

Кроме того, в отношении руководителей дошкольных образовательных учреждений в 189 случаях были применены меры дисциплинарного взыскания, а трудовые договоры с тремя руководителями были расторгнуты.

По итогам проверок, проведенных в январе — июле текущего года в учреждениях внешкольного образования, в отношении руководителей в 20 случаях были применены меры дисциплинарного взыскания: выговоры, предупреждения и строгие выговоры с последним предупреждением.

Отмечается, что целью проверок является контроль за учебно-воспитательным процессом, учебно-педагогической и методической работой, организацией работы с кадрами, а также проверкой финансово-хозяйственной документации и выполнением должностных обязанностей. Для устранения выявленных недостатков были даны соответствующие поручения. Учебные заведения, в которых были обнаружены нарушения, взяты под контроль.