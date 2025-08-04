Сотни фур застряли на азербайджанской границе

На таможенном посту «Красный мост» на азербайджано-грузинской границе скопилось 120 автомобилей.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA).

По информации ведомства, аналогичная ситуация наблюдается и на других пограничных пунктах. Так, на таможенном посту «Астара» на азербайджано-иранской границе в ожидании своей очереди находятся 84 грузовых автомобиля. Столько же транспортных средств зафиксировано и на посту «Самур» на границе с Россией. На таможенном пункте «Мазымгара» скопилось 35 грузовиков.

В то же время на пограничных постах «Ханоба» и «Билясувар» очередей не наблюдается.