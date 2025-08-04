Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Туркменистана

4 августа в рамках рабочего визита в Туркменистан спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Как сообщили в Милли Меджлисе, на встрече Д.Гулманова отметила, что вопросы, обсуждаемые на конференции, имеют важное значение и служат интересам наших народов. Она высоко оценила сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и Туркменистана, выразив удовлетворение нынешнем уровнем двусторонних отношений.

Сахиба Гафарова подчеркнула значимость конференции для развития сотрудничества между парламентами стран-участниц. Говоря о развитии связей между нашими дружественными и братскими государствами, спикер Милли Меджлиса отметила, что взаимные визиты на высоком уровне играют важную роль в укреплении двусторонних отношений.

Председатель Милли Меджлиса напомнила о состоявшемся в минувшем месяце визите в Азербайджан делегации во главе с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и отметила значимость встречи почётного гостя с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и проведённых в рамках визита обсуждений.

Было подчеркнуто, что подписанные между Азербайджаном и Туркменистаном документы сформировали правовую основу двусторонних отношений. Среди этих документов особое значение с точки зрения дальнейшего развития всестороннего сотрудничества представляет собой «Декларация о стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном».

Подчеркнув важную роль парламентов обеих стран в развитии азербайджано-туркменских отношений, Сахиба Гафарова положительно оценила деятельность рабочих групп по межпарламентским связям в этой области. На встрече было отмечено, что наши народы объединяют глубокие исторические корни, духовные и культурные ценности, говорилось о важности сохранения этого наследия и передачи его будущим поколениям.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.