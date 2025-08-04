В некоторых районах Джалилабада временно отключат свет

В Джалилабадском районе временно приостановят подачу электроэнергии в связи с модернизацией электросети.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», сегодня на территории Джалилабадской электрической сети будут проводиться плановые технические работы на воздушной линии напряжением 35 кВ «Гёйтепе», передает 1news.az.

В связи с проведением работ, с 10:00 до 11:30 ожидаются временные отключения электроэнергии в городе Гёйтепе, а также в селах Агдаш, Ахтахана, Баджираван, Дарылыг, Фатуллагышлаг, Хазиабад, Казымабад, Машлыг, Муган, Привольное, Союгбулаг и Шыхлар.

По завершении ремонтных мероприятий электроснабжение в указанных населенных пунктах станет более стабильным и качественным.