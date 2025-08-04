В Баку автомобиль сбил двух человек, переходивших дорогу перед автобусом - ВИДЕО

«Безопасность жизни на дорогах зависит не только от водителей, но и от пешеходов».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) к водителям:

«К сожалению, одной из основных причин трагических происшествий в нашей стране является пренебрежение пешеходами правилами дорожного движения, привычка переходить дорогу в любом месте и безразличие к элементарным правилам безопасности.

Наиболее опасным моментом является то, что некоторые пешеходы считают нарушение правил обычным явлением и тем самым подвергают опасности как свою жизнь, так и жизнь других участников движения. Переход дороги на красный свет светофора, неосторожное поведение на участках с интенсивным движением автомобилей, использование телефона и других отвлекающих средств в конечном итоге приводят к непоправимым трагедиям.

Каждый должен знать: дорога - это пространство для совместного использования, и правила здесь действуют для всех. Любой участник движения, который игнорирует правила, будь то водитель или пешеход, несёт ответственность.

Самый простой, но эффективный способ предотвратить наезды на пешеходов - это переходить дорогу в установленных местах, соблюдая требования светофора и проявляя внимательность. Каждый пешеход, который не соблюдает эти простые принципы - намеренно или по неосторожности, не только рискует своей жизнью, но и может изменить судьбу других участников движения.

Помните! Каждый шаг, сделанный в нарушение правил, может стать последним».

Представляем кадры, как в Баку автомобиль сбил двух человек, переходивших дорогу перед автобусом.