Какой будет погода в Азербайджане в среду?

6 августа в Азербайджане в некоторых районах ожидается 40, а в других - 41 градус жары.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Северо-западный ветер днём сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 26-30 градусов тепла, днём - 35-40 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днём - 35-40%.

В районах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако днём в некоторых горных районах ожидаются кратковременные небольшие дожди, грозы и град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28 градусов, днём - 35-40, в некоторых местах до 41 градуса тепла.

В горах ночью 17-22, днём - 29-34 градуса тепла.