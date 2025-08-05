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В Баку водитель сбил насмерть мать и её малолетнего ребенка

Фаига Мамедова15:10 - Сегодня
В Баку водитель сбил насмерть мать и её малолетнего ребенка

Автомобиль насмерть сбил мать и её малолетнего сына, которые пытались перейти дорогу под надземным пешеходным переходом на 21-м километре трассы Баку-Шамаха-Евлах.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

Житель Гобустанского района, Нуран Фаиг оглу Нуриев, за рулём автомобиля ВАЗ-21074 сбил 32-летнюю Ульвию Васиф гызы Алиеву и её годовалого сына, когда они пытались перейти дорогу в неположенном месте - под надземным пешеходным переходом.

В результате происшествия мать и её ребёнок скончались на месте от полученных травм.

«Переходить дорогу в неположенном месте на первый взгляд кажется простым решением. Но иногда такое решение приводит к настолько трагическим последствиям, что уносит жизни матери и её маленького ребёнка. Главное управление Государственной дорожной полиции выражает глубокое сожаление по поводу этой трагедии и ещё раз предупреждает всех участников дорожного движения: каждый ваш шаг, сделанный в нарушение правил, может стать последним», - говорится в сообщении.

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