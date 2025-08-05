Авиабилеты Баку - Тбилиси - Баку подорожали? - Официальный ответ

В настоящий момент все билеты эконом-класса по маршруту Тбилиси - Баку до конца августа полностью распроданы, и в продаже остались только места бизнес-класса.

Именно это создает впечатление резкого роста цен, хотя на самом деле разница в стоимости между эконом- и бизнес-классом является стандартной практикой в международной авиации.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) в ответ на запрос Oxu.Az.

«Несмотря на то, что AZAL выполняет пять рейсов в день между Баку и Тбилиси, в период повышенного летнего спроса билеты часто раскупаются за несколько недель до вылета. Поэтому мы рекомендуем заранее планировать поездки и приобретать билеты как можно раньше. Это позволяет выбрать удобное время и подходящий тариф, а также избежать ситуации, когда остаются в продаже только более дорогие классы обслуживания.

Учитывая высокий спрос на данном направлении, AZAL, в рамках своих технических возможностей, добавит дополнительные рейсы в августе. Стоимость билетов на эти рейсы будет начинаться с минимального тарифа», - отметили в авиакомпании.