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В Баку задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:20 - Сегодня
В Баку задержан наркокурьер, работавший на гражданина Ирана - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку изъято 11 килограммов наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции был задержан 32-летний Самир Ахмедов. В общей сложности у него и в его автомобиле было обнаружено и изъято 11 килограммов 295 граммов гашиша, марихуаны и психотропного вещества метамфетамин, передает 1news.az.

Ахмедов сообщил, что был завербован гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, для работы наркокурьером. Он планировал доставлять наркотики по различным адресам за материальное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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