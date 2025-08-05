В Ходжалы задержан виновник пожара - ФОТО

Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар 4 августа в селе Ханурду Ходжалинского района.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. 20-летний Мурад Абдулхалыгов сжигал бытовые отходы, что привело к пожару, передает 1news.az.

В результате пожара выгорела территория площадью около 500 квадратных метров, покрытая кустарником.

В отношении Абдулхалыгова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.