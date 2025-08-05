В Ходжалы задержан виновник пожара - ФОТО
Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар 4 августа в селе Ханурду Ходжалинского района.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. 20-летний Мурад Абдулхалыгов сжигал бытовые отходы, что привело к пожару, передает 1news.az.
В результате пожара выгорела территория площадью около 500 квадратных метров, покрытая кустарником.
В отношении Абдулхалыгова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.
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