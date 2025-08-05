Вынесено решение в отношении теолога, совершившего сексуальное домогательство над 11-летней девочкой

В Сумгайытском апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу по делу хаджи Салмана Камилоглу, обвиняемого в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, жалоба была рассмотрена, но не удовлетворена.

Напомним, что инцидент произошёл 22 июня прошлого года около 19:00 в посёлке Масазыр Абшеронского района.

Хаджи Салман пригласил 11-летнюю девочку в свою машину и совершил в отношении неё действия сексуального характера. Произошедшее было зафиксировано на камеру, и после обращения родственников девочки в полицию началось расследование.

Решением Абшеронского районного суда хаджи Салман Камилоглу был приговорён к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.