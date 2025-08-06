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Движение на трассе Баку-Алят-Гаджигабул частично ограничено - ФОТО

Фаига Мамедова15:40 - Сегодня
Движение на трассе Баку-Алят-Гаджигабул частично ограничено - ФОТО

В связи с началом ремонтных работ на автомобильной дороге Баку-Алят-Гаджигабул движение автотранспорта на 97-104-м километрах было ограничено.

Как сообщает 1news.az, капитальный ремонт планируется на 15-м, 69-м, 97,7-м и 117-м километрах указанной трассы.

Со вчерашнего дня на участке дороги от поста ГАИ «Навахи» в сторону Газаха ведутся работы по снятию асфальтового покрытия.

На этом отрезке движение в направлении Баку-Газах полностью перекрыто. Движение в направлении Газах-Баку осуществляется в двустороннем режиме.

Для обеспечения безопасности движения установлены все необходимые дорожные знаки. Скорость движения на данном участке снижена до 50 км/ч. Главное управление дорожной полиции призывает водителей быть внимательными на время ремонта.

Ограничение движения будет действовать до завершения ремонтных работ. Движение на дороге Баку-Алят-Гаджигабул будет ограничиваться поэтапно в зависимости от хода работ.

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