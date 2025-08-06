В Гарадаге задержан дилер с огромной партией запрещённых веществ - ВИДЕО
В Гарадаге проведена операция по борьбе с продажей и незаконным оборотом наркотиков.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
В ходе операции был задержан 33-летний Махир Аббасов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
У него было обнаружено в общей сложности 34 килограмма 650 граммов марихуаны, обогащённой психотропными веществами.
По данному факту в Гарадагском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
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