В Гарадаге задержан дилер с огромной партией запрещённых веществ - ВИДЕО

В Гарадаге проведена операция по борьбе с продажей и незаконным оборотом наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции был задержан 33-летний Махир Аббасов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

У него было обнаружено в общей сложности 34 килограмма 650 граммов марихуаны, обогащённой психотропными веществами.

По данному факту в Гарадагском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.