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Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Фаига Мамедова11:05 - Сегодня
Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL внедрил новый сервис Air Tastes, призванный сделать перелет еще более комфортным, а также повысить качество и разнообразие обслуживания на борту, сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

С помощью этой онлайн-услуги путешественники могут заранее выбрать блюда из расширенного меню в соответствии со своими предпочтениями.

В меню предлагаются три варианта завтрака, а также три вида обеда или ужина, включая мясные, рыбные и овощные блюда, закуски и десерты.

Пассажиры, оформившие услугу Air Tastes, вместо стандартного меню получат индивидуально подобранное питание. Сервис предоставляется на платной основе и доступен только по предварительному заказу онлайн – на официальном сайте www.azal.az или в мобильном приложении в разделе «Мои бронирования». Заказ необходимо оформить не позднее чем за 24 часа до вылета.

Внедрение Air Tastes является частью стратегии цифровизации AZAL и направлено на повышение уровня обслуживания и удовлетворенности пассажиров.

Более подробную информацию о том, как пользоваться данной услугой, можно найти по следующей ссылке: https://www.youtube.com/shorts/nd6ZqJgGauk.

С Air Tastes путешествия с AZAL станут еще более комфортными и вкусными.

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