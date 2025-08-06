«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Хотя число жертв дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане сокращается из года в год, количество аварий и масштаб человеческих потерь остаются на тревожном уровне.

Как сообщает 1news.az, Министерство внутренних дел регулярно проводит просветительские и профилактические мероприятия по этому вопросу.

Руководитель пресс-службы министерства Эльшад Гаджиев сегодня также опубликовал пост в социальной сети, отметив, что многие аварии происходят из-за превышения скорости:

«Неужели трагедии других на дорогах не служат уроком? Куда вы спешите?

Информация, которую мы публикуем о людях, погибающих в ДТП, — это не новость, а предупреждение. Мы делимся этими происшествиями для того, чтобы завтра не разрушилась ещё одна семья, чтобы ещё одна мать не плакала, чтобы ещё один отец не шёл за гробом. Эти безмолвные уроки должны заставить кого-то вести себя за рулём более ответственно. Ведь авария не предупреждает о себе, но иногда оставляет тяжёлый след, ставит надгробный камень.

Дорогие водители, не обрывайте жизнь ради того, чтобы приехать на несколько минут раньше. Вы несёте ответственность не только за себя, но и за пассажиров в автомобиле, за пешехода впереди, за встречного водителя и за членов своей семьи».