 «Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Фаига Мамедова11:40 - Сегодня
«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Хотя число жертв дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане сокращается из года в год, количество аварий и масштаб человеческих потерь остаются на тревожном уровне.

Как сообщает 1news.az, Министерство внутренних дел регулярно проводит просветительские и профилактические мероприятия по этому вопросу.

Руководитель пресс-службы министерства Эльшад Гаджиев сегодня также опубликовал пост в социальной сети, отметив, что многие аварии происходят из-за превышения скорости:

«Неужели трагедии других на дорогах не служат уроком? Куда вы спешите?

Информация, которую мы публикуем о людях, погибающих в ДТП, — это не новость, а предупреждение. Мы делимся этими происшествиями для того, чтобы завтра не разрушилась ещё одна семья, чтобы ещё одна мать не плакала, чтобы ещё один отец не шёл за гробом. Эти безмолвные уроки должны заставить кого-то вести себя за рулём более ответственно. Ведь авария не предупреждает о себе, но иногда оставляет тяжёлый след, ставит надгробный камень.

Дорогие водители, не обрывайте жизнь ради того, чтобы приехать на несколько минут раньше. Вы несёте ответственность не только за себя, но и за пассажиров в автомобиле, за пешехода впереди, за встречного водителя и за членов своей семьи».

Поделиться:
270

Актуально

Политика

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Общество

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Общество

Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Общество

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Азербайджанская спортсменка погибла в ДТП

5000 манатов за пост: Сколько стоит реклама у азербайджанских блогеров? - ВИДЕО

#uşaqlariqoruyaq: в Азербайджане требуют пожизненного заключения для надругавшегося над ребёнком

Шокирующая картина в известном бакинском ресторане - ВИДЕО

Последние новости

Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

Сегодня, 12:45

Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

Сегодня, 12:37

В России закрыли институт, изучавший телепортацию и машину времени

Сегодня, 12:28

В Ярдымлы пресечен канал наркотрафика - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Иршад проходит кампания «Зеленая Пятница» с большими скидками и возможностью беспроцентной рассрочки - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:07

Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Ямайки

Сегодня, 12:03

Отравления уксусной кислотой и лекарствами привели к трем смертям в июле в Баку

Сегодня, 11:55

Военный грузовик подорвался на мине в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:45

Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии - ФОТО

Сегодня, 11:42

«Не обрывайте жизнь ради нескольких минут»: МВД обратилось к водителям

Сегодня, 11:40

Грузовик с гумпомощью опрокинулся на толпу в Газе, есть погибшие

Сегодня, 11:30

Должностные лица таможни Хачмаза предстанут перед судом по обвинению в контрабанде

Сегодня, 11:15

Новый сервис от AZAL для пассажиров – услуга Air Tastes!

Сегодня, 11:05

В Гарадаге задержан дилер с огромной партией запрещённых веществ - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

The Washington Post: Трамп попытается выступить посредником в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 10:56

В этих районах Азербайджана зафиксирована максимальная жара

Сегодня, 10:53

Диагностика хронических венозных заболеваний включена в ОМС

Сегодня, 10:43

Задержан виновник крупного пожара в Ходжалы

Сегодня, 10:30

Дорожная полиция фиксирует рост попыток водителей скрыть номера от радаров

Сегодня, 10:25

Кёнуль Нуруллаева: Затулин грезит о том, что вновь сможет покровительствовать сепаратистам

Сегодня, 10:17
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45