Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара

Стало известно, что бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев владел большой «имущественной империей».

На имущество экс-чиновника, арестованного по обвинению в коррупции на 12 миллионов манатов, наложен арест по представлению Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Это решение было принято для обеспечения возмещения ущерба, причинённого государству.

Как передает 1news.az, Qafqazinfo получил список этого имущества, которое оценивается в 10 миллионов манатов.

Среди недвижимости — квартиры в центре Баку, крупные объекты и роскошные дачи.

Хатаинский район — 7 роскошных квартир в «Белом городе», на улицах Худу Мамедова и Наджафгулу Рафиева.

Тот же район — крупный объект площадью 715,3 м² на улице Центральный бульвар в «Белом городе».

Сабаильский район — 3 квартиры на улицах Узеира Гаджибейли и Нефтчи Гурбана Аббасова.

Хазарский район, посёлок Шувелан — 2 виллы, одна из которых площадью 875,6 м².

Пираллахинский район — дача.

Хазарский и Гусарский районы — земельные участки.

Всё это имущество уже находится под контролем государства. Его дальнейшая юридическая судьба будет решаться в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Крупнейшее коррупционное преступление последнего года будет расследовать судья Лейла Аскерова-Мамедова.