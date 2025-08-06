Арестована «имущественная империя» на 12 миллионов бывшего руководителя Приморского бульвара
Стало известно, что бывший председатель правления Управления Приморского бульвара Ильгар Мустафаев владел большой «имущественной империей».
На имущество экс-чиновника, арестованного по обвинению в коррупции на 12 миллионов манатов, наложен арест по представлению Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.
Это решение было принято для обеспечения возмещения ущерба, причинённого государству.
Как передает 1news.az, Qafqazinfo получил список этого имущества, которое оценивается в 10 миллионов манатов.
Среди недвижимости — квартиры в центре Баку, крупные объекты и роскошные дачи.
Хатаинский район — 7 роскошных квартир в «Белом городе», на улицах Худу Мамедова и Наджафгулу Рафиева.
Тот же район — крупный объект площадью 715,3 м² на улице Центральный бульвар в «Белом городе».
Сабаильский район — 3 квартиры на улицах Узеира Гаджибейли и Нефтчи Гурбана Аббасова.
Хазарский район, посёлок Шувелан — 2 виллы, одна из которых площадью 875,6 м².
Пираллахинский район — дача.
Хазарский и Гусарский районы — земельные участки.
Всё это имущество уже находится под контролем государства. Его дальнейшая юридическая судьба будет решаться в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Крупнейшее коррупционное преступление последнего года будет расследовать судья Лейла Аскерова-Мамедова.