В Билясуваре конфликт на свадьбе перерос в убийство

Стали известны некоторые подробности убийства в Билясуварском районе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в селе Нариманкенд.

Согласно информации, между жителем села Миланом Солтанлы (2000 года рождения) и Илькином Мехтиевым (2004 года рождения) на свадебной церемонии возник спор.

Позже конфликт продолжился в селе. В ходе ссоры Илькин Мехтиев нанес Милану Солтанлы ножевое ранение.

Получивший тяжелые травмы Милан Солтанлы скончался по дороге в больницу.

По имеющимся данным, участники происшествия приходятся друг другу двоюродными братьями.

Илькин Мехтиев, подозреваемый в совершении убийства, задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По факту ведется расследование.