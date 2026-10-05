Из Агдама в Кяльбаджар прокладывается новый транспортный маршрут - ВИДЕО
Строящаяся автомобильная дорога протяженностью 33,8 км, которая берет свое начало с 9-го километра трассы Суговушан - Кяльбаджар и простирается в направлении Агдере и Агдама, возводится в соответствии с I, II и III техническими категориями.
Как сообщает 1news.az, об этом передает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В рамках проекта строятся 4 моста и 56 водопропускных труб. В настоящее время на территории задействованы 76 единиц техники и механизмов, а также 75 сотрудников.
Реализация проекта сформирует единое транспортное сообщение из Агдама в направлении Агдере и Кяльбаджара. Новый дорожный маршрут послужит укреплению транспортных связей Карабаха и Восточного Зангезура, а также созданию новых коммуникаций в рамках Великого возвращения.