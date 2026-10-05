Двое сотрудников Госслужбы мобилизации уволены за коррупцию, дела 144 человек переданы в прокуратуру

За 9 месяцев текущего года в отношении 122 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (72 из которых - руководящий состав) были приняты дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры в связи с правонарушениями и случаями злоупотребления должностными полномочиями.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировали в структуре.

Отмечается, что, в частности, 2 сотрудника были уволены в запас по отрицательным основаниям, а собранные по 91 факту материалы в отношении 144 человек направлены в органы прокуратуры для принятия процессуального решения.

В целях усиления борьбы с лицами, уклоняющимися от исполнения воинских обязанностей, в результате дополнений и изменений, внесенных в соответствующее законодательство и отраслевые нормативные правовые акты, меры ответственности в отношении данной категории лиц были ужесточены. Совместно с правоохранительными органами принимаются необходимые меры по установлению их местонахождения, привлечению к призыву и временному ограничению их права на выезд из страны, и в этом направлении достигаются положительные результаты.

В целях обеспечения исполнения соответствующего Указа главы государства, связанного с совершенствованием деятельности в сфере медицинского освидетельствования, с 1 июля 2024 года итоговое медицинское обследование граждан, призываемых на срочную действительную военную службу, по четырем категориям годности осуществляется Агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения (или профильным ведомством).

Электронизация обмена информацией между соответствующими государственными органами, участвующими в процессе медицинского освидетельствования, а также осуществленные в этой сфере институциональные и организационные меры оптимизации создали благоприятные условия для более эффективной организации процессов. Эти принятые меры вносят важный вклад в снижение коррупционных рисков, повышение прозрачности и подотчетности деятельности.

В текущем году в соответствии с требованиями «Положения о единой электронной информационной системе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики», утвержденного соответствующим решением Кабинета министров АР, процессы цифровой интеграции с государственными органами и беспрепятственное получение в рамках этого соответствующих данных в режиме реального времени служат обеспечению оперативности и объективности процесса принятия решений.

В целях сведения к минимуму непосредственных контактов с гражданами, обеспечения оперативности и удовлетворенности граждан планируется максимально использовать возможности современных технологий и в будущем осуществлять все оказываемые услуги в электронной форме. В настоящее время справки об «Отсрочке от призыва на срочную действительную военную службу», «Освобождении от призыва на срочную действительную военную службу», «Временном невызове на срочную действительную военную службу», «О прохождении действительной военной службы», «О срочной действительной военной службе» и «О воинском учете», а также результаты медицинского освидетельствования и информация о родах войск, в которые они направлены для прохождения срочной действительной военной службы, предоставляются гражданам через платформу цифрового правительства «MyGov». Также обеспечена отправка соответствующих обращений и получение ответов через персональную электронную страницу (кабинет «MyGov»).

В то же время в связи с совершенствованием законодательных актов в сфере регулирования деятельности Службы вступили в силу утвержденные соответствующим решением Кабинета министров АР «Правила первоначального воинского учета граждан мужского пола Азербайджанской Республики».

Так, с начала текущего года процесс первоначального воинского учета граждан 2011 года рождения, а с сентября - граждан 2009 и 2010 годов рождения (уведомление, принятие решений и информирование об этом), а также сбор необходимых документов полностью переведены в электронный формат, и весь процесс осуществляется через платформу MyGov. Упразднение бумажного носителя удостоверения о первоначальном воинском учете привело к повышению прозрачности и удовлетворенности граждан в деятельности Службы.

Одним из нововведений в цифровой сфере стало использование возможностей искусственного интеллекта в области медицинского освидетельствования граждан. Так, предусмотрен автоматический анализ результатов лабораторных и других диагностических исследований посредством системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта. Наряду со сравнением каждого показателя с соответствующими нормативными показателями (референсными значениями), система будет проводить совместный анализ нескольких показателей и выявлять комбинации параметров, которые по отдельности могут остаться без внимания, но являться признаками определенных заболеваний. Этот подход позволит предотвратить ошибки, обусловленные человеческим фактором — такие как утомляемость, рассеянность или упущение из виду скрытых связей между многочисленными параметрами.

Следует отметить, что система не будет выносить окончательное заключение, а лишь станет выявлять потенциальные профили рисков и случаи отклонений от нормы в результатах лабораторных и инструментальных исследований, доводя их до сведения врача-эксперта, а окончательное решение будет приниматься военно-врачебной комиссией. В настоящее время эти процессы находятся на этапе обсуждения и тестирования с соответствующими структурами.

Гражданам рекомендуется в случае столкновения с коррупцией и другими противоправными проявлениями обращаться на Колл-центр 9100 или на адрес электронной почты [email protected], а также создавать электронные кабинеты для пользования электронными услугами и подключения к платформе «MyGov».

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, основываясь на принципах прозрачности, объективности и укрепления общественного доверия в своей деятельности, будет и впредь последовательно продолжать борьбу с коррупцией.