В Шеки из-за сильных дождей затопило частные хозяйства

Дожди, прошедшие в последние дни в северо-западной зоне, привели к негативным последствиям в селе Гудула Шекинского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, из-за сильных дождей реки Айричай и Киш, протекающие с двух сторон села, вышли из берегов и принесли вместе с селевыми водами илистые отложения, в результате чего затопило частные хозяйства.

В настоящее время соответствующими структурами ведутся работы по устранению последствий.