Жестоко избили и выбросили из окна: когда животное становится «лишним» в Азербайджане

В Баку произошел очередной случай жестокого обращения с животным, который сложно воспринимать просто как обычную новость из социальных сетей.

Ведь на распространившихся кадрах запечатлен момент, когда беременную собаку выбрасывают из окна многоэтажного жилого дома в Мушвигабаде.

Видео появилось в социальных сетях 4 октября — в день, который во всем мире отмечается как День защиты животных. Вряд ли можно придумать более жестокий контраст, ведь в тот момент, когда тысячи людей говорят о гуманном отношении к животным, в одном из жилых домов Баку живое существо становится жертвой человеческой жестокости.

Тем не менее некоторые пользователи предположили, что животное могло выпрыгнуть самостоятельно. Однако рассказы жителей дома и обстоятельства, о которых стало известно после распространения видео, позволяют взглянуть на произошедшее значительно шире.

После появления кадров сотрудники полиции провели расследование и установили личность человека, проявившего жестокость по отношению к животному на территории Гарадагского района столицы. Как сообщили 1news.az, в отношении установленного лица были приняты соответствующие меры ответственности.

По итогу пользователи справедливо требуют более подробного разъяснения со стороны правоохранительных органов и хотят понимать, какая именно мера ответственности была применена к человеку, установленному в ходе расследования. На фоне характера произошедшего многим представляется недостаточным ограничиваться формулировкой о том, что в отношении виновного «приняты соответствующие меры».

Отдельно пользователи поднимают вопрос о раскрытии личности установленного человека. В комментариях отмечается, что в Азербайджане общественность нередко получает подробную информацию о лицах, совершивших различные правонарушения, в том числе значительно менее тяжкие по своему характеру. На этом фоне людям непонятно, почему в случае с настолько жестоким обращением с беззащитным животным информация о личности человека остается закрытой.

Редакция 1news.az обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой уточнить, какое именно наказание было применено в отношении этого человека. В министерстве сообщили, что ответственность была применена с учетом действующего законодательства, регулирующего вопросы жестокого обращения с животными, однако конкретная мера наказания названа не была.

Таким образом, в действующем законодательстве Азербайджана жестокое обращение с животными также рассматривается как правонарушение. В 2026 году действует соответствующая редакция статьи 274 Кодекса об административных проступках, устанавливающая ответственность за жестокое обращение с животными. В зависимости от характера совершенного деяния и последствий предусмотрены различные размеры штрафов. В случаях причинения животному боли, страданий, пыток или его избиения размер штрафа составляет от 500 до 800 манатов. При демонстративном совершении таких действий предусмотрен штраф от 800 до 1000 манатов. Если жестокое обращение привело к увечью животного, штраф может составлять от 1000 до 1500 манатов. В случае гибели животного законодательство предусматривает штраф от 1500 до 2000 манатов либо административный арест сроком до одного месяца.

Редакция также запросила информацию о личности установленного человека, включая его имя, фамилию и фотографию. В предоставлении этих данных было отказано со ссылкой на невозможность их распространения.

Тем временем в распоряжении общественности остается видеозапись, которая сама по себе выглядит достаточно тяжелой, а дополнительные сведения от жителей дома делают эту историю еще более тревожной. По словам соседей, собака некоторое время жила в подъезде. Животное неоднократно оставалось там, поскольку соответствующие службы его не забирали, и в конечном итоге среди жильцов сформировалось раздражение из-за постоянного присутствия собаки, а в разговорах о животном звучала фраза о том, что оно «надоело».

Животное оказалось в определенном месте по причинам, которые оно само контролировать не могло, некоторое время жило там, пока люди не решили, что его присутствие доставляет им неудобство. Дальше, согласно рассказам очевидцев, ситуация закончилась физическим насилием.

Особенно тяжело воспринимать эту историю с учетом того, что, по имеющейся информации, собака была беременной. Животное находилось в состоянии повышенной уязвимости и зависело от окружающих людей гораздо сильнее, чем домашняя собака, у которой есть хозяин, место проживания и возможность получить помощь. Любое бездомное животное фактически существует в постоянной зависимости от человеческой среды, ведь оно ищет пищу, воду и безопасное место для ночлега, сталкивается с транспортом, болезнями, другими животными и человеческой агрессией. Подъезд для такой собаки мог восприниматься как относительно безопасное укрытие, и в течение некоторого времени она просто находилась там.

Животное не выбирало обстоятельства своей жизни и не могло изменить их самостоятельно. Оно оказалось рядом с людьми, которые обладали возможностью определить его дальнейшую судьбу, и именно поэтому обращение с ним требовало от взрослых людей хотя бы минимальной ответственности.

По словам очевидцев, ситуация перед произошедшим могла сопровождаться физическим насилием, а на стенах подъезда были заметны следы крови. Кроме того, окно находилось достаточно высоко, из-за чего собака не могла бы подняться туда самостоятельно чисто физически. Тут вывод напрашивается сам.

Бездомность животного зачастую воспринимается людьми как своего рода отсутствие хозяина, которое автоматически превращается в отсутствие ценности. Собаку начинают воспринимать как часть уличной среды, как проблему коммунального характера, как источник неудобства, который кто-то другой должен убрать. Постепенно за этой привычкой исчезает понимание того, что перед человеком находится живое существо.

Когда человек обладает полной физической властью над существом, которое заведомо слабее его, он получает возможность распоряжаться этой властью практически без сопротивления. От него зависит, будет ли животное накормлено или прогнано, получит ли помощь или останется лежать на улице, будет ли его проблема решаться через соответствующие службы или кто-то решит избавиться от него самым жестоким способом.

В таких обстоятельствах особенно хорошо виден уровень человеческой ответственности.

Животное не обязано заслуживать человеческого сострадания своим хорошим поведением. Оно не должно быть породистым, красивым, ухоженным или чьим-то любимым питомцем, чтобы человек понимал недопустимость причинения ему боли. Даже самая обычная бездомная собака, которую никто не хочет забирать домой, остается живым существом, способным испытывать страх и физические страдания.

Если причиной конфликта действительно было постоянное присутствие животного в подъезде, то перед жильцами стояла вполне конкретная бытовая проблема. Ее решение требовало обращения к тем, кто занимается бездомными животными, поиска временного места для собаки, взаимодействия с волонтерами или других действий. Эти варианты могли занимать время, требовать усилий и далеко не всегда гарантировали быстрый результат. Однако именно это и называется решением проблемы в человеческом обществе: когда обстоятельства неудобны, человек ищет способ справиться с ними, сохраняя при этом определенные границы поведения.

Физическое насилие над животным решением такой проблемы назвать невозможно.

Именно поэтому эта история показывает, насколько быстро обычное раздражение способно превратиться в жестокость, если человек начинает считать собственное удобство достаточным основанием для причинения боли другому живому существу.

В конце концов, люди справедливо требуют наиболее серьезного и жесткого наказания для человека, способного на такой вопиющий поступок. Требуют знания того, кто именно был способен на такой ужасающий шаг.

Когда человек видит, что жестокое обращение имеет последствия, это становится частью общественного понимания ответственности.

Животные существуют рядом с нами не потому, что когда-то подписывали с человеком договор о том, что будут удобными. Многие из них появляются на улицах по вине самих людей, когда их выбрасывают, бросают после переезда, оставляют после смерти хозяев, не стерилизуют, а затем не хотят заниматься появившимся потомством. Собака, оказавшаяся в подъезде, вполне могла провести там значительную часть своей жизни именно потому, что люди до этого уже не смогли или не захотели взять ответственность за животных рядом с собой.

Получается замкнутый круг, в котором последствия человеческой безответственности снова перекладываются на животное. Сначала человек допускает появление бездомных собак на улицах, затем раздражается из-за их присутствия, после чего часть людей начинает воспринимать сам факт существования животного как нарушение собственного комфорта.

В результате животное оказывается виноватым буквально во всем, включая обстоятельства, которые созданы людьми.

За каждым таким животным стоит история человеческих решений, человеческого безразличия или человеческой безответственности.

О собаке можно забыть через неделю, а видеозапись исчезнет из ленты. Люди переключатся на следующую новость, но само отношение, которое позволило человеку посмотреть на живое существо и решить, что его можно физически устранить из собственной жизни, никуда не исчезнет само по себе.

Оно будет существовать до тех пор, пока люди не начнут воспринимать гуманное обращение с животными как элемент обычной человеческой ответственности.