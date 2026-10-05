Когда поступят пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне?

Выплату пенсий по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району планируется осуществить не позднее 14-го числа этого месяца.

Как передает 1news.az, об этом распространил информацию Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Отметим, что 8 сентября были выплачены пенсии за сентябрь лицам, состоящим на учете в Нахчыванской Автономной Республике, 11 сентября - в городах Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, а сегодня - лицам, зарегистрированным в регионах нашей страны, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.