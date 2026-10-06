В TƏBİB рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Гахе - ОБНОВЛЕНО

В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Гахском районе, 4 человека (мужчины) 6 октября около 04:15 были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Гахской районной центральной больницы.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, им был поставлен диагноз: многочисленные травмы головы и различных частей тела.

В настоящее время лечение 4 пострадавших продолжается в соответствующем отделении медучреждения.

Состояние 1 человека оценивается как тяжелое, а 3 - как стабильное.

Отмечается, что в результате происшествия был зафиксирован факт доврачебной смерти подростка (мужского пола) 2009 года рождения.

09:10

В Гахе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в ночное время на проспекте Гейдара Алиева в городе Гах.

Автомобиль марки Opel Astra, принадлежащий Кянану Мамедову, потерял управление и врезался в придорожный фонарный столб.

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля — Мухтаров Эльджан Сабухи оглу, 2009 года рождения.

Зажатый в салоне водитель был извлечен спасателями и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Еще двое пассажиров с травмами различной степени тяжести были доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование.