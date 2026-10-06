Превышение скорости и отсутствие прав: детали ночной аварии в Гахе - ВИДЕО

Главное управление государственной дорожной полиции МВД распространило информацию о ДТП в Гахе, в результате которого погиб один человек и четверо получили ранения.

В информации, предоставленной ведомством, отмечается, что сегодня около 02:45 на территории города Гах местный житель 18-летний Кямран Мамедов, управляя автомобилем марки Opel без водительских прав и доверенности, врезался в препятствие, в результате чего его пассажир - 17-летний земляк Эльджан Мухтаров - от полученных травм скончался на месте происшествия.

Другие находившиеся в автомобиле пассажиры - Зияд Шахмалиев, Мюрсель Мухтаров, Абдутолиф Шахмалы и Эрхан Ализаде - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

«По предварительной версии, причиной происшествия стал фактор высокой скорости. Так, автомобиль внезапно вышел из-под контроля, врезался сначала в осветительный столб, а затем, выехав на встречную полосу движения, ударился о стену жилого дома».

Главное управление государственной дорожной полиции еще раз напоминает, что такие грубые нарушения правил, как превышение скоростного режима, невнимательность при управлении, не учёт дорожных и погодных условий, а также вождение автомобиля без прав, могут привести к тяжелым и трагическим последствиям.

Управление призывает сделать правильные выводы из этой трагедии, оборвавшей жизнь молодого человека, не доверять управление автомобилем лицам, не имеющим водительских прав, и строго соблюдать правила дорожного движения.