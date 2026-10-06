В Баку проходит Германо-азербайджанская конференция стратегического партнерства и связанности - ФОТО

6 октября в Баку начала работу Германо-азербайджанская конференция стратегического партнерства и связанности на тему «Финансовые возможности инфраструктуры, зеленой энергетики и цифровой связанности вдоль Среднего коридора».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель конференции – углубление двустороннего и регионального экономического сотрудничества, а также привлечение немецких и европейских финансов, технологий и экспертизы для поддержки устойчивого развития в Азербайджане и более широком регионе.

Конференция собрала представителей государственных структур, финансовые институты, инициаторов проектов и бизнес-лидеров из Германии, Азербайджана и стран-партнеров.

В рамках мероприятия будут обсуждены инвестиционные возможности, а также рассмотрены варианты финансирования стратегических проектов в сферах инфраструктуры, энергетического перехода и цифровой связанности вдоль Среднего коридора.

Конференция послужит важной платформой для регионального сотрудничества и конструктивного диалога в Баку.