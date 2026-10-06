В Нафталане в отеле обнаружено тело гражданина Узбекистана
В городе Нафталан обнаружено тело приехавшего на отдых в санаторий гражданина Узбекистана.
Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел в отеле «Garabagh Resort & SPA».
Тело Зуфарова Джахангира Махмудовича, 1957 года рождения, было найдено в номере.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.
По предварительным данным, на теле не обнаружено каких-либо следов насилия. По факту в прокуратуре начато расследование.
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