В Нафталане в отеле обнаружено тело гражданина Узбекистана

В городе Нафталан обнаружено тело приехавшего на отдых в санаторий гражданина Узбекистана.

Как сообщает Qafqazinfo, инцидент произошел в отеле «Garabagh Resort & SPA».

Тело Зуфарова Джахангира Махмудовича, 1957 года рождения, было найдено в номере.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.

По предварительным данным, на теле не обнаружено каких-либо следов насилия. По факту в прокуратуре начато расследование.