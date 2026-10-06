Мисир Марданов: Зарплаты учителей сейчас значительно выше, чем в годы моего руководства

«Нет такой страны, у которой не было бы проблем в сфере образования. Они были и в период моей работы, есть и сегодня, будут и в будущем. Но, по моему мнению, одной из самых серьезных проблем в образовании был вопрос заработной платы учителей».

Как передает 1news.az, об том сообщил в интервью АЗЕРТАДЖ бывший министр образования, доктор физико-математических наук Мисир Марданов.

Он отметил, что данная проблема уже находит свое решение: «Сегодня этот вопрос постепенно, поэтапно решается. Сейчас зарплата учителей ощутимо выросла по сравнению с моим периодом и продолжает увеличиваться из года в год. Заработная плата директоров школ также повысилась. И это очень хорошая работа.

«Изучается международный опыт, который привносится в нашу страну и применяется на практике. Очень серьезное внимание уделяется изданию учебников и учебных пособий. В нашей стране продолжается реформа системы оценивания (куррикулум), а школы обеспечиваются современным оборудованием», - сообщил он.