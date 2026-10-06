 Мисир Марданов: Зарплаты учителей сейчас значительно выше, чем в годы моего руководства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Мисир Марданов: Зарплаты учителей сейчас значительно выше, чем в годы моего руководства

Фаига Мамедова15:12 - Сегодня
Мисир Марданов: Зарплаты учителей сейчас значительно выше, чем в годы моего руководства

«Нет такой страны, у которой не было бы проблем в сфере образования. Они были и в период моей работы, есть и сегодня, будут и в будущем. Но, по моему мнению, одной из самых серьезных проблем в образовании был вопрос заработной платы учителей».

Как передает 1news.az, об том сообщил в интервью АЗЕРТАДЖ бывший министр образования, доктор физико-математических наук Мисир Марданов.

Он отметил, что данная проблема уже находит свое решение: «Сегодня этот вопрос постепенно, поэтапно решается. Сейчас зарплата учителей ощутимо выросла по сравнению с моим периодом и продолжает увеличиваться из года в год. Заработная плата директоров школ также повысилась. И это очень хорошая работа. 

«Изучается международный опыт, который привносится в нашу страну и применяется на практике. Очень серьезное внимание уделяется изданию учебников и учебных пособий. В нашей стране продолжается реформа системы оценивания (куррикулум), а школы обеспечиваются современным оборудованием», - сообщил он.

Поделиться:
379

Актуально

Мнение

Безопасность начинается там, где государство рассчитывает на себя

Мнение

С наследием водного террора: Армения принимает COP17, но кто ответит за Сарсанг?

Хроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026

Мнение

Анатомия лоббизма: ереванская конференция «Ай Дат» и инструменты гибридного ...

Общество

Малейка Аббасзаде озвучила причину того, почему в вузах остаются вакантными места по госзаказу

Новый фильм с Робертом Паттинсоном запретили к показу в Малайзии - ВИДЕО

Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов

Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчывана

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО

В Азербайджане изменили понятие раннего брака

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

Часть отравившихся в сумгайытской школе учеников выписана домой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджанские спецназовцы приняли участие в учениях «Вечное братство - V» в Узбекистане - ФОТО

Сегодня, 18:00

Малейка Аббасзаде озвучила причину того, почему в вузах остаются вакантными места по госзаказу

Сегодня, 17:47

Новый фильм с Робертом Паттинсоном запретили к показу в Малайзии - ВИДЕО

Сегодня, 17:43

Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 млрд долларов

Сегодня, 17:42

Фазиль Мамедов назначен заместителем министра культуры Нахчывана

Сегодня, 17:37

Пожар, произошедший в строении в Сумгайыте, потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:34

С наследием водного террора: Армения принимает COP17, но кто ответит за Сарсанг?

Сегодня, 17:33

Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть перед выборами

Сегодня, 17:10

Министр обороны Израиля сообщил о подготовке к боевым действиям против ПНА

Сегодня, 17:04

На горизонте - первый всадник: Имя ему - Чума? Что известно о ситуации в Иркутске - объясняет эксперт

Сегодня, 16:55

СМИ: Джиган пропускает терапию в израильском рехабе и возвращается туда в тяжелом состоянии

Сегодня, 16:48

Rheinmetall запустил производство спутников радиолокационной разведки в Германии

Сегодня, 16:45

Иран держит «палец на курке»

Сегодня, 16:40

Ильхам Алиев: На COP29 мы выдвинули приоритеты малых островных государств

Сегодня, 16:37

Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026

Сегодня, 16:34

Лорд Анас Сарвар: Азербайджан и Великобритания согласовали текст документа о стратегическом партнёрстве

Сегодня, 16:32

Партия Пашиняна займется Церковью: парламент Армении поддержал инициативу властей

Сегодня, 16:02

Безопасность начинается там, где государство рассчитывает на себя

Сегодня, 16:00

Генеральный директор Azercell встретилась с Генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димо́й Аль-Яхья

Сегодня, 15:57

МИД Катара: контакты между США и Ираном не прерывались

Сегодня, 15:55
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55