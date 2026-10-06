EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США прогнозирует среднесуточную

Об этом говорится в октябрьском выпуске «Краткосрочного энергетического прогноза» EIA.

Согласно прогнозу, в I квартале 2027 года добыча нефти в стране составит в среднем 540 тыс. баррелей в сутки, во II квартале — 530 тыс., а в III и IV кварталах — по 520 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом, октябрьский прогноз оказался на 10 тыс. баррелей в сутки выше сентябрьского по каждому из кварталов. В целом прогноз по среднегодовой добыче на 2027 год повышен с 520 тыс. до 530 тыс. баррелей в сутки.