Обсуждены реформы, осуществляемые в направлении цифровизации государственных финансов

6 октября министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с делегацией Организации цифрового сотрудничества во главе с генеральным секретарем Дима Аль-Яхья.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Минфине, на встрече были обсуждены вопросы цифровой трансформации и финансирования инноваций. Состоялся обмен мнениями по вопросам финансирования национальных цифровых приоритетов, повышения эффективности государственных инвестиций, инновационных механизмов финансирования, а также расширения инвестиционного партнерства в сферах цифровой инфраструктуры и инноваций.

Министр С. Бабаев высоко оценил роль Организации цифрового сотрудничества в продвижении цифровой трансформации, развитии цифровых экономик и укреплении сотрудничества между государствами-членами. Отметив, что решение об утверждении членства Азербайджана в Организации цифрового сотрудничества было встречено с удовлетворением, он подчеркнул важность расширения взаимодействия.

По словам главы Минфина, «План действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы» определяет основные направления цифровой трансформации страны и охватывает такие приоритетные сферы, как искусственный интеллект, инновации, кибербезопасность и т.д. Министр сказал, что вопросы цифрового развития находятся в центре особого внимания в Азербайджане как одно из приоритетных направлений государственной политики. Так, созданный под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Совет по цифровому развитию обеспечивает формирование и координацию государственной политики по основным направлениям цифрового развития, координирует реализацию соответствующих мероприятий и выполнение поставленных в этой сфере задач.

На встрече также была представлена информация о реформах, осуществляемых в направлении цифровизации управления государственными финансами. Отмечалось, что информационная система «Цифровые государственные финансы» обеспечивает интеграцию процессов в сфере управления бюджетом, казначейства, бухгалтерского учета, государственных закупок и управления государственным имуществом в единой цифровой среде, позволяя осуществлять их более эффективно, гибко и оперативно.

Затронув возможности применения технологий искусственного интеллекта в управлении государственными финансами, С. Бабаев сообщил о начале разработки решений на основе технологий искусственного интеллекта в рамках этой информационной системы. Подчеркивалось наличие широких возможностей для использования этих технологий в целях финансового анализа, выявления рисков, прогнозирования, обнаружения аномалий и поддержки принятия решений.

В свою очередь, Д. Аль-Яхья высоко оценила реформы, проводимые Азербайджаном в направлении цифровой трансформации и цифровизации управления государственными финансами. Она выразила заинтересованность в расширении обмена опытом и практического сотрудничества с Азербайджаном в рамках Организации цифрового сотрудничества в сферах цифрового развития, искусственного интеллекта, инноваций и инвестиционного партнерства.

Стороны также обсудили вопросы модернизации казначейской системы, финансирования проектов цифровой трансформации и инвестиционных возможностей. Отмечалось, что наряду с повышением эффективности государственных инвестиций важное значение имеют мобилизация финансовых ресурсов частного капитала и международных финансовых институтов, а также стимулирование инвестиций в проекты в сферах цифровой инфраструктуры и инноваций.