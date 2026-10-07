В Мингячевире репетитор выманила у семьи ученика 65 тысяч манатов

В Мингячевире учительница, занимавшаяся репетиторством, арестована за мошенничество.

Как сообщает Oxu.Az, работающая в Мингячевире учительницей физики Севиндж Мамедова (фамилия условная - ред.) готовила ученика Рауля Алекперли к поступлению в вуз. Узнав, что мать Рауля - Кямаля Алекперли - состоятельный человек, она решила завладеть ее деньгами. С этой целью женщина сказала Кямале Алекперли, что ее брат якобы ищет компаньона для торговли золотом. Она заявила, что если Кямаля начнет заниматься бизнесом с ее братом Азером, то сможет хорошо заработать. Для этого она взяла у Кямали в общей сложности 65 000 манатов двумя частями - 20 000 и 45 000 манатов. Несмотря на то, что прошло немало времени, Севиндж не вернула деньги и не привлекла Кямалю к торговле золотом.

Потерпевшая обратилась в полицию в связи с этим инцидентом. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, женщина-педагог была задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.

Приговором суда Севиндж Мамедова приговорена к 5 годам лишения свободы и взята под стражу в зале суда.