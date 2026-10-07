В Мардакяне водитель Lada оказался зажат в салоне: кадры спасения - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Мардакян Хазарского района столицы и о том, что гражданин оказался зажат в автомобиле.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в связи с поступившей информацией на территорию незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что ДТП произошло с участием легкового автомобиля марки «Lada Granta» и автобуса марки «Daewoo», причем легковой автомобиль «Lada Granta» потерял управление и врезался в дерево, в результате чего гражданин оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных средств спасатели извлекли из автомобиля водителя - Гадимова Эльчина Гадим оглу (1985 года рождения) - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В связи с происшествием соответствующими структурами проводится расследование.