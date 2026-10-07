В Исмайыллы задержан мужчина, ударивший ножом парня на улице - ОБНОВЛЕНО
В Исмайыллы задержан человек, ударивший ножом молодого парня на улице.
Как стало известно Oxu.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, на территории города Исмайыллы был задержан 32-летний Эмин Маарифли, подозреваемый в совершении данного преступления.
В ходе расследования выяснилось, что в момент происшествия оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту ведется расследование.
10:27
В Исмайыллинском районе произошло ножевое ранение.
Как сообщает Oxu.Az, житель города Баку Имам Багиров (1997 года рождения) был ранен ножом неизвестным лицом на одной из центральных улиц района. Он был госпитализирован в Исмайыллинскую районную центральную больницу и прооперирован.
По данному факту в Исмайыллинском районном отделе полиции начато расследование. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по задержанию лица, совершившего преступление.