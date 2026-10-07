В Исмайыллы задержан мужчина, ударивший ножом парня на улице - ОБНОВЛЕНО

В Исмайыллы задержан человек, ударивший ножом молодого парня на улице.

Как стало известно Oxu.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, на территории города Исмайыллы был задержан 32-летний Эмин Маарифли, подозреваемый в совершении данного преступления.

В ходе расследования выяснилось, что в момент происшествия оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту ведется расследование.

10:27

В Исмайыллинском районе произошло ножевое ранение.

Как сообщает Oxu.Az, житель города Баку Имам Багиров (1997 года рождения) был ранен ножом неизвестным лицом на одной из центральных улиц района. Он был госпитализирован в Исмайыллинскую районную центральную больницу и прооперирован.

По данному факту в Исмайыллинском районном отделе полиции начато расследование. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по задержанию лица, совершившего преступление.