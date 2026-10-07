В Баку муж убил молодую жену

В поселке Бина Хазарского района произошло убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован 6 октября около 21:00 на улице А. Исазаде в поселке Бина.

Житель города Баку Мусеиб Ахмедов (1986 года рождения) нанес ножом многочисленные ранения своей супруге Фатиме Рахманзаде (2002 года рождения).

Ф. Рахманзаде была госпитализирована, однако спасти ее жизнь не удалось - она скончалась в больнице.

М. Ахмедов был задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.