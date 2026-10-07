Требовала 10 тысяч - суд обязал Рашида Махмудова выплатить Эльзе Сеидджахан 500 манатов

Ясамальский районный суд частично удовлетворил иск заслуженной артистки, композитора Эльзы Сеидджахан (Гасымовой) к кандидату медицинских наук Рашиду Махмудову: он должен выплатить ей 500 манатов в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, гражданский иск рассмотрен в Ясамальском районном суде под председательством судьи Фуада Гусейнова.

На процессе адвокат Эльзы Сеидджахан Эльшан Бехбудов просил суд удовлетворить иск.

Эльза Сеидджахан обратилась в суд, утверждая, что Рашид Махмудов допустил в эфире оскорбительное выражение в ее адрес. Она требовала выплаты 10 тысяч манатов в качестве компенсации морального вреда.