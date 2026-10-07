Из ломбарда в Баку похищены деньги и золото на 22 тысячи манатов

В Сабунчинском районе из ломбарда похищены 7500 манатов наличными и золотые ювелирные изделия на 14 500 манатов. По подозрению в совершении кражи задержан сотрудник этого же ломбарда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, в результате проведенных полицией мероприятий был установлен и задержан подозреваемый - работавший в ломбарде А. Аскеров.

Кроме того, на территории района полицейские задержали двоих, подозреваемых в угоне мотоцикла марки «Tufan».

Расследование продолжается.