В Астаре машина сорвалась в ущелье: водитель погиб на месте - ВИДЕО

В Астаринском районе на дороге, проходящей через лесной массив на территории села Хамошам, автомобиль «VAZ 2121» съехал с дороги и скатился в ущелье примерно на 70 метров. Водитель машины погиб на месте происшествия.

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, погибшим оказался 60-летний житель села Реглоба Аликрам Агаев, передает 1news.az.

По предварительным данным, причиной происшествия названа скользкая дорога из-за дождливой погоды. По факту проводится расследование.

В Главном управлении государственной дорожной полиции отметили, что с учетом вероятности роста числа подобных случаев в осенне-зимний сезон опыт управления автомобилем на дорогах со спусками и подъемами имеет важное значение. Ведомство призвало водителей постоянно учитывать дорожные и погодные условия, быть особенно осторожными при поездках в горные районы и обращать внимание на то, соответствуют ли технические характеристики автомобиля рельефу местности, по которой он будет двигаться.