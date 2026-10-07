Ремонт без разметки у бакинской школы: родители бьют тревогу, в AYNA прокомментировали ситуацию

В редакцию 1news.az обратилась жительница столицы, обеспокоенная ситуацией с безопасностью дорожного движения возле полной средней школы №248, расположенной в Бинагадинском районе.

По словам нашей читательницы, ранее напротив учебного заведения, а также на небольшом расстоянии от него функционировали пешеходные переходы. Однако после того, как на данном участке был заменен асфальт и уложено новое дорожное покрытие, прошло уже больше недели, а разметка так и не была нанесена.

«Из-за этого автомобили проезжают беспрепятственно и зачастую не уступают дорогу пешеходам. Эта ситуация особенно опасна для детей. Многие водители, впервые проезжающие по этой улице, даже не догадываются, что здесь находился пешеходный переход», - отмечает она.

Как рассказывает горожанка, после окончания занятий школьники покидают здание - кто-то самостоятельно, а кто-то в сопровождении родителей. Дети торопятся перейти дорогу, но из-за отсутствия полос водители не всегда осознают, что именно здесь должны уступить дорогу пешеходам. В результате школьникам приходится подолгу стоять у обочины, пропуская машины в ожидании безопасного момента.

«Считаю, что сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу для жизни и здоровья школьников», - подчеркивает автор обращения.

Чтобы прояснить ситуацию и узнать, когда на участке будет восстановлена дорожная разметка, редакция 1news.az направила официальный запрос в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ответ на наш запрос пресс-секретарь агентства Турал Оруджев сообщил следующее:

«Согласно передовой международной практике, после укладки асфальта необходимо выждать определенное время и лишь затем проводить дорожную разметку. В противном случае битум и содержащиеся в составе асфальта вещества делают разметку полностью непригодной. При этом участники движения обязаны соблюдать требования дорожных знаков, имеющихся на территории».

Что ж, технические регламенты дорожных работ важны, однако человеческий фактор и безопасность детей на дороге стоят на первом месте. Надеемся, что в скором времени возле школы появится необходимая разметка, и школьники будут в безопасности