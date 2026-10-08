Смертельное ДТП на дороге Гала - Шувелян

На дороге Гала - Шувелян произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, автобус марки Daewoo под управлением Эльмара Гульбаба оглу Гусейнова, двигаясь на территории посёлка Шувелян, столкнулся с легковым автомобилем марки Lada Granta, за рулём которого находился Эльчин Гадим оглу Гадимов.

В результате Э. Гадимов был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.