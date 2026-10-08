Корсет с метадоном и героин: на границе пресечена контрабанда

Сотрудники Астаринского таможенного управления изъяли из незаконного оборота особо крупную партию наркотиков - 2 килограмма 950 граммов героина и 3000 таблеток метадона.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, наркотики обнаружены в ходе комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мер таможенного контроля.

На линии импортного контроля таможенного поста «Астара» был досмотрен грузовой автомобиль, прибывший в Азербайджан из Исламской Республики Иран. Скрытых от таможенного контроля предметов в транспортном средстве обнаружено не было, однако поведение водителя вызвало подозрения у таможенников.

В связи с этим был проведен личный досмотр водителя. При досмотре у него на поясе с помощью корсета были закреплены три свертка, в которых находилось в общей сложности 3000 таблеток наркотического средства метадон.

Кроме того, в ходе мероприятий таможенного контроля были осмотрены два свертка, которые водитель выбросил на территорию таможенного поста. В них оказалось наркотическое средство героин кустарного изготовления общим чистым весом 2 килограмма 950 граммов.

По факту ведется расследование.