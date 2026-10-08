 В Баку приостановлена деятельность отеля Golden Street - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Баку приостановлена деятельность отеля Golden Street - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:22 - Сегодня
В Баку приостановлена деятельность отеля Golden Street - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики приостановила деятельность отеля Golden Street в Баку, где были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, нарушения обнаружены в ходе проверки на объекте, расположенном по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Тебриза Халилбейли, дом 7.

Как указано в сообщении, электрохозяйство отеля смонтировано без соблюдения требований «Правил монтажа электроустановок», профилактический осмотр электрохозяйства с составлением соответствующего акта не проводился, а электропроводка проложена поверх горючих материалов. Автоматическая пожарная сигнализация установлена не полностью, техническое обслуживание имеющегося оборудования лицензированной организацией не осуществлялось. В помещении кухни вопреки правилам пожарной безопасности установлен работающий на газе комби-котел.

Кроме того, не представлены сертификаты и документы соответствия, подтверждающие показатели пожарной безопасности ковровых покрытий пола. Состав имеющихся на объекте огнетушителей не заменен на новый, сами баллоны размещены не на высоте 1,5 метра от уровня пола. На объекте не разработаны инструкции и памятки по обеспечению пожарной безопасности, не составлен план эвакуации людей при пожаре, не установлены световые указатели с надписью «Выход», пути эвакуации не содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности, объект не обеспечен пожарным водоемом. Эксплуатация объекта не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Как отмечается, при продолжении эксплуатации объекта возможный пожар за короткое время распространился бы и привел к трагедии.

С учетом изложенного принято решение о приостановлении деятельности отеля, один экземпляр решения вручен представителю объекта.

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