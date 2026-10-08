 Стали известны детали нападения на замдиректора больницы в Абшероне - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Стали известны детали нападения на замдиректора больницы в Абшероне - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:22 - Сегодня
Стали известны детали нападения на замдиректора больницы в Абшероне - ОБНОВЛЕНО

Стали известны детали шокирующего инцидента, в результате которого заместитель директора медицинского учреждения был ранен ножом собственным подчинённым в Абшеронском районе.

Согласно полученной Oxu.Az информации, нападавший Эльчин Балаев неоднократно получал предупреждения от заместителя директора Орхана Энверли за нарушение трудовой дисциплины. Однако замечания руководства не возымели никакого действия на сотрудника.

Более того, некоторое время назад конфликт вышел на новый уровень: Балаев явился в кабинет заместителя директора и в присутствии других сотрудников нанёс ему грубые оскорбления. Примечательно, что, несмотря на публичное унижение, Орхан Энверли проявил сдержанность и не стал увольнять скандального подчинённого.

Сегодня ранним утром Эльчин Балаев подкараулил своего руководителя у автомобиля. В тот момент, когда Орхан Энверли выходил из машины, нападавший нанёс ему удар ножом. Злоумышленник намеревался нанести и второй удар, однако охрана больницы оперативно вмешалась и предотвратила повторную атаку.

По последним данным, состояние раненого заместителя директора оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. По факту нападения начато расследование. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия.

14:45

Сегодня появилась информация о ножевом ранении заместителя директора Абшеронской районной центральной больницы Орхана Анварли.

В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB сообщили, что в утренние часы в больнице сотрудник, работающий водителем в Отделе технической поддержки Службы обеспечения, нанес телесные повреждения заместителю директора по административным делам.

«Пострадавшему заместителю директора по административным делам была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

В связи с инцидентом проинформированы соответствующие структуры. Лицо, совершившее преступление, было выявлено и задержано сотрудниками полиции.

Отметим, что ранее наблюдались случаи нарушения водителем правил трудовой дисциплины. В связи с этим ему неоднократно делались устные предупреждения», - говорится в заявлении.

12:08

Заместитель главного врача Абшеронской районной центральной больницы Орхан Анверли получил ножевое ранение в результате нападения бывшего сотрудника.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Абшеронской районной центральной больнице.

Заместитель главного врача подвергся нападению уволенного сотрудника, в результате чего получил ножевое ранение.

На территории находятся сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления Эльчин Балаев задержан.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Орхан Анверли являлся руководителем Департамента внутреннего контроля и мониторинга Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Летом 2026 года он был освобожден от должности и назначен заместителем главного врача Абшеронской районной больницы.

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