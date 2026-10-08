Такси не хватает или их слишком много? Что происходит в Баку и при чем здесь «отличительный знак»

В последнее время в редакцию 1news.az поступают обращения от водителей, сотрудничающих с различными агрегаторами такси.

По их словам, работать в нынешних условиях стало сложнее, а одной из причин они называют требования к обязательным отличительным знакам автомобилей.

Водители утверждают, что автомобили без соответствующего документа сталкиваются с ограничениями при работе через сервисы заказа такси. По их мнению, это может отражаться на количестве машин, доступных пассажирам, времени ожидания и стоимости поездок.

Чтобы разобраться, что именно представляет собой «отличительный знак», кто обязан его получать и действительно ли его отсутствие может ограничивать возможность водителя принимать заказы, редакция 1news.az обратилась в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как сообщил пресс-секретарь агентства Турал Оруджев, «отличительный знак» представляет собой электронный документ, подтверждающий выполнение налогоплательщиком, осуществляющим пассажироперевозки, соответствующих налоговых и социальных обязательств.

«Согласно законодательству, за осуществление пассажироперевозок автомобильным транспортом без «отличительного знака» применяется финансовая санкция», - подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, для получения «отличительного знака» на имя налогоплательщика должно быть оформлено свидетельство о допуске, а на каждое транспортное средство - карточка допуска. Заявление подается онлайн через портал электронных услуг AYNA с использованием ASAN İmza.

При этом лица, не имеющие собственной ASAN İmza и свидетельства о допуске, не могут подать заявку на получение «отличительного знака».

«Для приобретения знака необходимо уплатить налог на упрощенную систему, взносы по обязательному государственному социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию. Сумма платежа варьируется в зависимости от территории осуществления деятельности», - отметил Турал Оруджев.

Ограничивают ли работу такси без «отличительного знака»?

В этом вопросе позиция AYNA отличается от того, как ситуацию описывают некоторые водители.

По словам Турала Оруджева, рейды именно в связи с отсутствием «отличительного знака» не проводятся. Вместе с тем операторы заказов такси поэтапно вводят ограничения на прием заказов для перевозчиков, у которых такого знака нет.

В агентстве подчеркивают, что осуществление пассажироперевозок без данного документа запрещено законодательством.

Таким образом, речь идет не об изъятии автомобилей с линии в ходе специальных рейдов AYNA, а об ограничении возможности принимать заказы через операторов такси для перевозчиков, не имеющих необходимого документа.

Есть ли в Баку дефицит такси?

На этот вопрос в AYNA также дают ответ, который расходится с оценками некоторых водителей.

«В настоящее время по городу Баку имеется более 40 тысяч карточек допуска на транспортные средства. Количество же выходящих на ежедневные рейсы легковых автомобилей-такси составляет примерно 23–24 тысячи. Это означает, что на рынке наблюдается избыток такси», - сообщил Турал Оруджев.

В агентстве также подчеркнули, что каких-либо ограничений на количество такси в городе нет, а существующий спрос на услуги такси полностью удовлетворяется.

При этом в AYNA признают, что время ожидания может различаться в зависимости от нагрузки:

«В часы пик ожидание заказа такси может быть долгим, в то время как в часы наименьшей загрузки время ожидания короче».

Послесловие

Таким образом, сообщения водителей о сокращении числа машин и возможном росте стоимости поездок пока остаются их оценкой ситуации. AYNA, напротив, указывает на наличие значительного количества допущенных к работе транспортных средств и отсутствие ограничений по их числу.

Судя по позиции ведомства, рынок такси в Баку сейчас проходит процесс легализации, а наличие «отличительного знака» становится одним из обязательных условий для осуществления пассажироперевозок.

При этом для самих водителей ключевым остается практический вопрос: насколько новые требования будут влиять на возможность ежедневно выходить на линию и принимать заказы. Ответ на него, вероятно, станет более очевидным по мере того, как операторы такси будут продолжать поэтапно вводить соответствующие ограничения.