В ноябре будет 11 нерабочих дней

В ноябре для граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, предусмотрено 11 нерабочих дней.

Как сообщает 1news.az, в этот период жителей страны ждут четыре выходных дня подряд. Напомним, что 8 ноября отмечается День Победы, а 9 ноября - День Государственного флага. Обе праздничные даты являются нерабочими.

Поскольку в текущем году 8 ноября выпадает на воскресенье, согласно Трудовому кодексу, нерабочим днем станет также вторник, 10 ноября. Таким образом, выходными будут сразу четыре дня подряд - 7, 8, 9 и 10 ноября.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, всего в ноябре у тех, кто работает по пятидневке, будет 11 нерабочих дней, а у работников с шестидневной рабочей неделей - 7 выходных.